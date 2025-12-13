The Big Bang Theory
Folge 3: Feynmans Van
19 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6
Raj und Howard holen Leonard und Sheldon zu einem Junggesellen-Party-Roadtrip ab - im Van von Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman! Doch das antike Vehikel macht den Jungs einen Strich durch die Rechnung ... Die Mädels feiern unterdessen bei Penny einen Junggesellinnen-Abschied, der ebenfalls ein wenig aus dem Ruder läuft.
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen