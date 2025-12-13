The Big Bang Theory
Folge 6: Die Helium-Krise
19 Min.Folge vom 13.12.2025
Schwedische Wissenschaftler wollen Sheldons und Leonards aufsehenerregende physikalische Theorie zuerst experimentell beweisen. Das müssen die beiden natürlich verhindern. Dumm nur, dass sie für ihr Experiment flüssiges Helium brauchen und die Uni gerade Sparmaßnahmen eingeführt hat. Also suchen sie sich einen Dealer ... Der Rest der Clique will Amy per Dating-App an den Mann bringen - und erlebt eine Überraschung.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen