ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 21.05.2015
106 Min.Folge vom 21.05.2015Ab 12

Eine große Überraschung? Einfach so? Fehlanzeige! Bei "THE BIG SURPRISE - Dein schönster Alptraum" gehen ahnungslose Kandidaten durch einen Tag, wie er schrecklicher nicht sein kann. Eingebrockt hat ihnen dieser Tag der beste Freund, die beste Freundin oder eine nahestehende Person. Immer mit dabei: Palina Rojinski und viele versteckte Kameras!

