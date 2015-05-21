Staffel 1Folge 2vom 21.05.2015
The Big Surprise
Folge 2: Vom Alptraum-Tag zum Herzenswunsch
106 Min.Folge vom 21.05.2015Ab 12
Eine große Überraschung? Einfach so? Fehlanzeige! Bei "THE BIG SURPRISE - Dein schönster Alptraum" gehen ahnungslose Kandidaten durch einen Tag, wie er schrecklicher nicht sein kann. Eingebrockt hat ihnen dieser Tag der beste Freund, die beste Freundin oder eine nahestehende Person. Immer mit dabei: Palina Rojinski und viele versteckte Kameras!
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben