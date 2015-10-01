Staffel 1Folge 3vom 01.10.2015
Albtraum-Hochzeit?Jetzt kostenlos streamen
The Big Surprise
Folge 3: Albtraum-Hochzeit?
102 Min.Folge vom 01.10.2015Ab 12
Wutausbrüche, Ratlosigkeit, Gänsehaut und Freudentränen: Palina Rojinski schickt zum dritten Mal nichtsahnende Kandidaten einen Tag lang durch die Hölle, um ihnen am Ende einen ganz großen Herzenswunsch zu erfüllen.
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The Big Surprise
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Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: ProSieben