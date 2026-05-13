Staffel 4Folge 10vom 13.05.2026
Ein guter TagJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 10: Ein guter Tag
43 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Nachdem er die ganze Saison nach einem Sieg verlangt hat, um in die Arena zu gehen und sich einen Stern zu verdienen, setzt ein Spieler alles aufs Spiel, um sich zu rehabilitieren. Ein schrulliger All-Star sieht sein Spiel wieder einmal gefährdet.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 4: MTV Germany