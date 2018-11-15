The Crime Chronicles
Folge vom 15.11.2018: Tod im Paradies
Honolulu, 1931: Es ist eine laue, magische Nacht, in der die heile Südsee-Welt Hawaiis plötzlich ins Wanken gerät. Eine junge Frau kommt völlig verstört und übel zugerichtet nach Hause und berichtet, Opfer einer brutalen Gruppen-Vergewaltigung geworden zu sein. Es ist Thalia Massie aus einer angesehenen Ostküsten-Familie und Ehefrau von Navy-Offizier Thomas Massie, der in Pearl Harbour auf einem U-Boot arbeitet. Schnell wird eine Gruppe Einheimischer verdächtigt, die grauenhafte Schandtat gemeinsam verübt zu haben - Doch alle fünf beteuern ihre Unschuld. Es kommt eine fatale Lawine an Selbstjustiz und Rache ins Rollen, die im aufsehenerregendsten Gerichtsprozess mündet, der je im "Aloha-State" geführt wurde.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
