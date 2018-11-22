The Crime Chronicles
Folge vom 22.11.2018: Der große Unbekannte
44 Min.Folge vom 22.11.2018Ab 12
Los Angeles, Kalifornien, 1922: Es ist einer der seltsamsten und spektakulärsten Fälle, die der Golden State je gesehen hat. Der reiche Fabrikant Fred Oesterreich wird tot in seinem Haus aufgefunden. Die Polizei findet die verstörte Ehefrau Dolly wenig später eingesperrt im Schrank des Schlafzimmers. Außer einer diamantenbesetzten Taschenuhr wurde nichts entwendet. Doch es wird noch merkwürdiger: Mysteriöse Dinge gingen vor dem Mord im Hause Oesterreich vor sich: Essen verschwand aus der Küche und nachts hörte man seltsame Kratzgeräusche. Detective Cline glaubt nicht an Geister, doch seine Ermittlungen führen vorerst ins Leere - bis die Taschenuhr plötzlich wiederauftaucht und er den entscheidenden Hinweis erhält.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.