The Floor
Folge 4: The Floor: Wer übersteht das Viertelfinale?
88 Min.Folge vom 21.03.2024Ab 12
Das Viertelfinale steht an! 49 von 100 Quizzern sind noch im Rennen und kämpfen um weitere Felder auf dem gigantischen LED-Boden. Diesmal geht es um den Einzug ins Halbfinale und um den Tagespreis von 5.000 Euro. Wer kann sich einen Platz im Halbfinale sichern?
Genre:Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen