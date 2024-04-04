Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6vom 04.04.2024
83 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12

Von 100 Kandidaten und Kandidatinnen haben 17 den Einzug in das Finale geschafft. Jetzt kämpfen sie alle um den Hauptpreis von 100.000 Euro. Wer sichert sich den Sieg?

SAT.1
