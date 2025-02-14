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The Haunted Museum

Der Dämon, den ich rief

TLCFolge vom 14.02.2025
Der Dämon, den ich rief

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The Haunted Museum

Folge vom 14.02.2025: Der Dämon, den ich rief

34 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 16

Esther, ein missverstandenes Genie, nutzt spezielle Maschinen, wodurch sie mit der Geisterwelt kommunizieren kann. Doch dabei öffnet sie ein Tor zwischen der paranormalen Welt und der Realität. Beschwört Esther ungewollt ein böses Wesen herauf oder kann sie die Pforte noch rechtzeitig schließen?

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