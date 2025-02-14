The Haunted Museum
Folge vom 14.02.2025: Der Dämon, den ich rief
34 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 16
Esther, ein missverstandenes Genie, nutzt spezielle Maschinen, wodurch sie mit der Geisterwelt kommunizieren kann. Doch dabei öffnet sie ein Tor zwischen der paranormalen Welt und der Realität. Beschwört Esther ungewollt ein böses Wesen herauf oder kann sie die Pforte noch rechtzeitig schließen?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.