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The Haunted Museum

Unheimliche Fracht

TLCFolge vom 21.02.2025
Unheimliche Fracht

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The Haunted Museum

Folge vom 21.02.2025: Unheimliche Fracht

36 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 16

Ein von der Vergangenheit getriebener Lieferkurier kämpft, um den Lebensunterhalt für seine wachsende Familie zu bestreiten und nimmt deshalb einen seltsamen Auftrag an, der aber gut bezahlt ist. Er soll eine Stammesstatue quer durchs Land transportieren. Doch als die Statue nach und nach ihre dunkle Macht offenbart, wird die Reise zu einem schrecklichen Albtraum.

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