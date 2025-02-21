The Haunted Museum
Folge vom 21.02.2025: Unheimliche Fracht
36 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 16
Ein von der Vergangenheit getriebener Lieferkurier kämpft, um den Lebensunterhalt für seine wachsende Familie zu bestreiten und nimmt deshalb einen seltsamen Auftrag an, der aber gut bezahlt ist. Er soll eine Stammesstatue quer durchs Land transportieren. Doch als die Statue nach und nach ihre dunkle Macht offenbart, wird die Reise zu einem schrecklichen Albtraum.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.