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The Haunted Museum

Der Schädel des Hexenmeisters

TLCFolge vom 07.03.2025
Der Schädel des Hexenmeisters

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The Haunted Museum

Folge vom 07.03.2025: Der Schädel des Hexenmeisters

44 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 16

Als ein wohlhabender Sammler antiker Kuriositäten einen mumifizierten Kopf für seine persönliche Sammlung erwirbt, holt er sich damit auch gleichzeitig das Böse ins Haus. Doch wie holt er seine Familie aus der Zielscheibe des rachsüchtigen Wesens?

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