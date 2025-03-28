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The Haunted Museum

Der verfluchte Halloween-Sarg

TLCFolge vom 28.03.2025
Der verfluchte Halloween-Sarg

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The Haunted Museum

Folge vom 28.03.2025: Der verfluchte Halloween-Sarg

44 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 16

Ohne zu wissen, worauf er sich einlässt, klaut ein Teenager an Halloween einen Requisitensarg. Doch er ahnt nicht, dass an diesem ein uralter Fluch haftet. Jahrzehnte später ist aus dem jungen Mann ein Serienmörder geworden, der den Fluch um jeden Preis abzuschütteln versucht.

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