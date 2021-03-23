The Masked Singer
Folge 6: Finale
159 Min.Folge vom 23.03.2021Ab 6
Heute ist das große Finale von "The Masked Singer". Mit von der Partie sind der Dinosaurier, der Flamingo, der Leopard und die Schildkröte. Die Zuschauer entscheiden, welche Maske den Siegerpokal holt. Ruth Moschner und Rea Garvey werden beim großen Rätselraten von Joko Winterscheidt unterstützt.
The Masked Singer
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen