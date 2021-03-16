Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Halbfinale

ProSiebenStaffel 4Folge 5vom 16.03.2021
Halbfinale

HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 5: Halbfinale

131 Min.Folge vom 16.03.2021Ab 6

Im "The Masked Singer"-Halbfinale singen, tanzen, verwirren und begeistern noch sechs Masken: der DINOSAURIER, der LEOPARD, der FLAMINGO, die SCHILDKRÖTE, der MONSTRONAUT und der STIER. Welche zwei Stars enthüllen ihre Identität? Welche vier Masken ziehen in das Live-Finale ein? Schauspielerin, Moderatorin und Comedy-Star Katrin Bauerfeind feiert ihr Debüt neben Ruth Moschner und Rea Garvey im Rateteam.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 9 Staffeln und Folgen