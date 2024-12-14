Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Halbfinale

ProSiebenStaffel 11Folge 5vom 14.12.2024
Halbfinale

HalbfinaleJetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 5: Halbfinale

146 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 6

In der fünften Show versucht das Rateteam den sechs verbliebenen Masken auf die Schliche zu kommen. Wer steckt unter der Qualle, dem Panda, dem Feuersalamander, der Lokomotive, Willi W. und dem Piraten?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 10 Staffeln und Folgen