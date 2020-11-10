The Masked Singer
Folge 4: Folge 4
144 Min.Folge vom 10.11.2020Ab 6
In der vierten Show werden neue Indizien zu den sieben Masken gezeigt, die vielleicht beantworten: Aus welcher Galaxie stammt das Alien? Wie sanft ist der Anubis? Was bringt die Erdmännchen aus der Ruhe? Wann feiert der Frosch die nächste Party? Was lässt die Katze schnurren? Warum will das Nilpferd perfekt sein? Und welche Überlebensstrategie hat das Skelett? Sonja Zietlow und Bülent Ceylan freuen sich wieder auf einen Überraschungs-Gast im Rateteam.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen