The Masked Singer

Halbfinale

ProSiebenStaffel 3Folge 5vom 16.11.2020
Folge 5: Halbfinale

141 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 6

Heute fällt die letzte Maske vor der großen Final-Show. Das Alien, der Anubis, die Erdmännchen, die Katze, das Nilpferd und das Skelett - welche fünf Kostüme singen im #MaskedSinger-Finale? Und Welche Stars stecken unter den Masken? Bülent Ceylan und Sonja Zietlow freuen sich im Halbfinale auf Unterstützung von Rea Garvey als Gast im Rateteam.

ProSieben
