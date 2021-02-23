The Masked Singer
Folge 2: Folge 2
125 Min.Folge vom 23.02.2021Ab 6
Er wurde bereits unter dem Astronauten und dem Kudu vermutet - jetzt betritt er zum ersten Mal die große #MaskedSinger-Bühne: Hip-Hop-Urgestein, Wort-Akrobat und Beat-Experte Smudo verstärkt heute das Rateteam als Gast in der zweiten Ausgabe von "The Masked Singer". Kann der Sänger der Fantastischen Vier im Rateteam mit Ruth Moschner und Rea Garvey neue Impulse setzen und mehr Licht in Deutschlands größtes TV-Rätsel bringen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen