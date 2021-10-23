Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Folge 2

ProSiebenStaffel 5Folge 2vom 23.10.2021
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 2: Folge 2

135 Min.Folge vom 23.10.2021Ab 6

Neue Auftritte, neue Hinweise und eine neue Enthüllung: Der #MaskedSinger-Rätselspaß geht in die zweite Runde: Welcher Star verbirgt sich unter DAS AXOLOTL, DER HAMMERHAI, DIE HELDIN, DER MOPS, MÜLLI MÜLLER, DER PHÖNIX, DIE RAUPE, DAS STINKTIER und DER TEDDY?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 10 Staffeln und Folgen