The Masked Singer
Folge 6: Finale
168 Min.Folge vom 23.04.2022Ab 6
Das große Finale: Wer verwirrt als DER ORK? Wer berührt Woche für Woche als DER DORNTEUFEL die Herzen? Wer verbirgt sich hinter dem ZEBRA? Wer strahlt als DIE DISCOKUGEL? Wer holt sich den "The Masked Singer"-Pokal, den Vorjahressieger Alexander Klaws überreicht? Ruth Moschner, Rea Garvey und Riccardo Simonetti wollen das Rätsel lösen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Masked Singer
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Musik
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen