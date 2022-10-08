Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Masked Singer

Das Rätseln geht weiter

ProSiebenStaffel 7Folge 2vom 08.10.2022
Das Rätseln geht weiter

Das Rätseln geht weiterJetzt kostenlos streamen

The Masked Singer

Folge 2: Das Rätseln geht weiter

140 Min.Folge vom 08.10.2022Ab 6

Die einzigartige Versteck- und Rätsel-Show geht in die siebte Staffel. Ruth Moschner, die als einziges festes Rateteam-Mitglied in allen sechs Live-Shows dabei ist, begrüßt jede Woche zwei wechselnde Rategäste.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

The Masked Singer
ProSieben
The Masked Singer

The Masked Singer

Alle 9 Staffeln und Folgen