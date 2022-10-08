Das Rätseln geht weiterJetzt kostenlos streamen
The Masked Singer
Folge 2: Das Rätseln geht weiter
140 Min.Folge vom 08.10.2022Ab 6
Die einzigartige Versteck- und Rätsel-Show geht in die siebte Staffel. Ruth Moschner, die als einziges festes Rateteam-Mitglied in allen sechs Live-Shows dabei ist, begrüßt jede Woche zwei wechselnde Rategäste.
