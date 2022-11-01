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The Neighborhood

Der Wahltag

ProSiebenStaffel 3Folge 2vom 01.11.2022
Der Wahltag

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The Neighborhood

Folge 2: Der Wahltag

21 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12

Dave kandidiert für einen Platz im Stadtrat und muss gegen Isaiah Evans antreten. Am Abend findet eine Debatte zwischen den beiden Kontrahenten statt, von der Dave aber erst kurz vorher erfährt. Gemeinsam mit Calvin entwickelt er spontan eine Strategie für die geplante Diskussion. Doch Isaiah kämpft mit unlauteren Mitteln und klaut seinem Mitbewerber kurzerhand die eindrucksvollen Wahlslogans. Daves Familie und Freunde sind empört.

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