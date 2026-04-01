Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Neighborhood

Die Paar-Therapie

ProSiebenStaffel 3Folge 3vom 25.04.2026
Die Paar-Therapie

Die Paar-TherapieJetzt kostenlos streamen

The Neighborhood

Folge 3: Die Paar-Therapie

21 Min.Folge vom 25.04.2026Ab 12

Gemma und Dave erzählen den Butlers, dass sie eine Paartherapie besuchen - allerdings nicht, weil sie Eheprobleme haben, sondern um einer möglichen Krise vorzubeugen. Das animiert Tina, mit Calvin ebenfalls zu einer Sitzung gehen. Als die Therapeutin dem Paar rät, für einen Monat jeglichen intimen Kontakt zu unterlassen, kriselt es zwischen den Butlers. Und auch bei den Johnsons läuft es nicht mehr rund.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

The Neighborhood
ProSieben
The Neighborhood

The Neighborhood

Alle 1 Staffeln und Folgen