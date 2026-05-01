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The Neighborhood

Der Knockout

ProSiebenStaffel 4Folge 11vom 23.05.2026
Der Knockout

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The Neighborhood

Folge 11: Der Knockout

21 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Die Johnsons und Butlers gehen gemeinsam in ein Fitnessstudio. Während die Frauen gemütlich an der Bar sitzen, tratschen und die gratis Smoothies genießen, wenden sich die Männer dem Boxen zu. Calvin sieht, dass sein Freund gar nicht mal so schlecht ist. Mit Calvins Überredungskünsten beschließt Dave, bei einem Box-Match für Amateure mitzumachen. Aber als er sieht, wer sein Gegner ist, merkt er, dass er keine Chance gegen den jungen Muskelprotz hat.

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