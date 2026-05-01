The Neighborhood
Folge 11: Der Knockout
21 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Die Johnsons und Butlers gehen gemeinsam in ein Fitnessstudio. Während die Frauen gemütlich an der Bar sitzen, tratschen und die gratis Smoothies genießen, wenden sich die Männer dem Boxen zu. Calvin sieht, dass sein Freund gar nicht mal so schlecht ist. Mit Calvins Überredungskünsten beschließt Dave, bei einem Box-Match für Amateure mitzumachen. Aber als er sieht, wer sein Gegner ist, merkt er, dass er keine Chance gegen den jungen Muskelprotz hat.
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The Neighborhood
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: CBS International Television & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved./Brinton, Monty & © Season 1: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: 2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.
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