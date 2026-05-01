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The Neighborhood

Calvin goes Hollywood

ProSiebenStaffel 4Folge 15vom 30.05.2026
Calvin goes Hollywood

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The Neighborhood

Folge 15: Calvin goes Hollywood

21 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Nach knapp einem halben Jahr ist die Renovierung des Wohnzimmers und der Küche der Butlers endlich abgeschlossen. Bei einer Einweihungsfeier präsentiert Calvin stolz die teure Hightech-Ausstattung. Schon bald macht sich der Neid der Gäste bemerkbar, und ruckzuck hat Calvin einen neuen Spitznamen: "Hollywood". Währenddessen beschließen die Johnsons, dass es Zeit für ein Aufklärungsgespräch mit ihrem Sprössling wird.

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