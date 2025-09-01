The Power
Wer hat die Macht? Jede Woche übernimmt einer der Spieler als Power Player das Kommando. Der Clou: Die Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um - und schickt stattdessen den Power Player nach Hause.
"The Power - Wer hat die Macht?": Darum geht es in der Reality-Show
In dieser Show vereinen sich Reality und Strategie zu einem nie dagewesenen Machtspiel. Es geht um Lügen, um Intrigen und um viel Geld. Bei "The Power" spielen 14 Reality-Promis um Macht, Einfluss und 40.000 Euro. Jede Woche übernimmt jeweils ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin als sogenannter "Power Player" das Kommando und trifft Entscheidungen. Die Konkurrent:innen wissen jedoch nicht, wer gerade die Fäden zieht. Der "Power Player" setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Am Ende der Woche nominiert er eine Person, die die Villa verlassen muss. Der nominierte Star kann sich nur retten, indem er oder sie den "Power Player" enttarnt und ihn stattdessen nach Hause schickt.
Während sich die Reality-Stars gegen Intrigen und taktischen Machtspielen in der Gruppe behaupten, stehen sie unter 24-stündiger Beobachtung. Sie haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Wer bis zum Ende der Staffel durchhält, gewinnt das Preisgeld von 40.000 Euro.
Sendetermine und Folgenübersicht: So siehst du alle Folgen von "The Power" im TV und online im Stream auf Joyn
"The Power - Wer hat die Macht?" startet am 1. September 2025 im XXL-Format. Du siehst die Show in 50 Episoden in fünf Wochen, jeweils montags bis freitags in Doppelfolgen, kostenlos nur auf Joyn. Wer montags bereits alle zehn Folgen hintereinander bingen möchte, benötigt ein Abo für Joyn Plus+.
Im TV sehen Fans “The Power” in einstündigen Highlight-Cuts.
Du hast eine Folge verpasst? Damit dir im Spiel der Allianzen und Intrigen nichts entgeht, kannst du dir alle vergangenen Folgen in der Joyn-Mediathek anschauen. Dort findest du auch Highlight-Clips mit den besten Szenen der Staffel. Ab Dienstag, 2. September, zeigt ProSieben kompakt die wichtigsten Momente aus den Folgen.
Kandidat:innen bei "The Power": Auf diese Reality-Stars darfst du dich freuen
Wer nicht lügt, verliert. Um bei "The Power" zu siegen, braucht es ein hohes Maß an manipulativen und taktischen Fähigkeiten. Wer hat außerdem die stärksten Nerven? Diese Promis stellen sich in der ersten Staffel in 2025 der strategischen Aufgabe:
• Reality-Legende Matthias Mangiapane
• Reality-Star Serkan Yavuz
• Spielerfrau Dilara Kruse
• "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo
• Reality-TV-Darstellerin Vanessa Nwattu
• Reality-TV-Darsteller Aaron Königs
• Influencer Lorik Bunjaku (ab Folge 13)
• "Temptation Island"-Verführerin Emma Fernlund
• deren Mutter Julia Bimbaum
• Reality-Sternchen Nadja Großmann (ab Folge 13)
• GNTM-Model Lucas Schwarze
• Rapper Leon Machère
• Reality-Stern Kader Loth
• deren Ehemann Ismet "Isi" Atli
Sei dabei, wenn sich Reality-Stars zeigen, wie du sie noch nie gesehen hast.