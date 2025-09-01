Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Promised Neverland

Folge 11

ProSieben FUNStaffel 2Folge 11
Joyn Plus
Folge 11

Folge 11Jetzt ohne Werbung streamen

The Promised Neverland

Folge 11: Folge 11

23 Min.Ab 12

Das Volk der Monster befreit die Kinder aus den Farmen. Durch Mujikas Blut brauchen sie kein Menschenfleisch mehr. Das Mädchen will auch den Torwächter von ihrer Mission überzeugen, aber er will nichts davon wissen. Die Kinder verzeihen Isabella und den Pflegerinnen und laden sie ein, sie in die Welt der Menschen zu begleiten. Doch nicht alle werden das Tor in die Freiheit durchschreiten.

Alle Staffeln im Überblick

The Promised Neverland
ProSieben FUN
The Promised Neverland

The Promised Neverland

Alle 2 Staffeln und Folgen