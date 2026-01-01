The Promised Neverland
Folge 2: Folge 2
23 Min.Ab 12
Ray, Emma und die anderen Kinder werden von zwei maskierten Gestalten vor ihren Verfolgern gerettet. Sie sind Monster, allerdings wollen sie den Kindern nichts antun. Sie haben aus religiösen Gründen beschlossen, keine Menschen zu essen und stellen keine Gefahr dar. Damit sind sie die Außenseiter in der Welt der Monster. Ihr Retter klärt Ray und Emma über die Geschehnisse der letzten Jahrhunderte auf. Er berichtet ihnen, wie es zur Feindschaft zwischen Menschen und Monstern kam.
The Promised Neverland
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer, Thriller
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH