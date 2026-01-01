The Promised Neverland
Folge 4: Folge 4
23 Min.Ab 16
Die Kinder finden Zuflucht in der Unterkunft, die Herr Minerva für sie vorbereitet hat. Dort haben sie alles, was sie zum Leben brauchen. Gerade als sie ihr neues Lager erkunden, erhalten sie eine Nachricht von William Minerva. Er erklärt ihnen, wie sie in die Welt der Menschen gelangen können. Zunächst wollen sie aber in ihrem neuen Zuhause bleiben, um Kräfte zu sammeln.
