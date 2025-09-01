The Promised Neverland
Folge 5: Folge 5
23 Min.Ab 12
Der Aufenthaltsort der Kinder bleibt ihren Verfolgern nicht verborgen. Sie dringen in deren Unterkunft ein, doch den Kindern gelingt die Flucht. Emma macht sich schwere Vorwürfe, weil sie nicht besser für die Kleinen sorgen kann. Ray baut sie wieder auf und spricht ihr Mut zu. Gemeinsam gehen die Kinder als Monster verkleidet in die Stadt, um neue Vorräte zu besorgen. Dabei werden sie enttarnt und erneut gejagt.
The Promised Neverland
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer, Thriller
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH