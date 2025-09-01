Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Promised Neverland

Folge 5

ProSieben FUNStaffel 2Folge 5
Joyn Plus
Folge 5

Folge 5Jetzt ohne Werbung streamen

The Promised Neverland

Folge 5: Folge 5

23 Min.Ab 12

Der Aufenthaltsort der Kinder bleibt ihren Verfolgern nicht verborgen. Sie dringen in deren Unterkunft ein, doch den Kindern gelingt die Flucht. Emma macht sich schwere Vorwürfe, weil sie nicht besser für die Kleinen sorgen kann. Ray baut sie wieder auf und spricht ihr Mut zu. Gemeinsam gehen die Kinder als Monster verkleidet in die Stadt, um neue Vorräte zu besorgen. Dabei werden sie enttarnt und erneut gejagt.

Alle Staffeln im Überblick

The Promised Neverland
ProSieben FUN
The Promised Neverland

The Promised Neverland

Alle 2 Staffeln und Folgen