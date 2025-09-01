The Promised Neverland
Folge 7: Folge 7
23 Min.Ab 12
Normans Begleiter erschrecken Ray und Emma mit ihren Aussagen. Sie sind getrieben von ihrem Hass auf die Monster. Sie wollen Rache und planen deswegen, alle Feinde zu töten. Norman berichtet seinen Freunden zudem von der Geschichte des Mädchens, das sie vor Kurzem gerettet hat. Gemeinsam wollen sie einen Weg in die Freiheit finden, doch während Norman die Monster umbringen will, möchte Emma zumindest die retten, die keine Menschen fressen.
The Promised Neverland
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer, Thriller
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH