The Promised Neverland

Staffel 2Folge 9
The Promised Neverland

23 Min.Ab 16

Norman gesteht Ray und Emma, dass er wegen der Medikamente, die ihm bei den Tests verabreicht wurden, nicht mehr lange zu leben hat. Nach einem Gespräch mit seinen Freunden wird ihm klar, dass Rache an den Monstern der falsche Weg ist. Norman möchte seine Freunde und Familie beschützen, ohne alle Monster töten zu müssen. Mujika und Sonju bieten ihre Unterstützung an.

