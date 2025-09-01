The Promised Neverland
Folge 9: Folge 9
23 Min.Ab 16
Norman gesteht Ray und Emma, dass er wegen der Medikamente, die ihm bei den Tests verabreicht wurden, nicht mehr lange zu leben hat. Nach einem Gespräch mit seinen Freunden wird ihm klar, dass Rache an den Monstern der falsche Weg ist. Norman möchte seine Freunde und Familie beschützen, ohne alle Monster töten zu müssen. Mujika und Sonju bieten ihre Unterstützung an.
Alle Staffeln im Überblick
The Promised Neverland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Abenteuer, Thriller
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH