Folge 1: BTS Folge 1: THE RACE Staffel 2 beginnt
10 Min.Ab 12
THE RACE geht in die zweite Staffel. Nach den Erfolgen von Staffel 1 steht das nächste Abenteuer vor der Tür. Der erste Teil der achtteiligen Behind-the-Scenes-Serie richtet den Blick zum einen nach hinten und schaut, was sich alles nach der ersten Staffel getan hat und zeigt zum anderen, welche großen Neuerungen in Staffel 2 auf die Teilnehmer warten. Das Behind-the-Scenes zeigt u.a. die Ideenfindung, Teilnehmersuche sowie alle Hürden und Komplikationen, die auf das Team zukommen.
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen