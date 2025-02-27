BTS 2: Das sind die Teilnehmer von Staffel 2Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: BTS 2: Das sind die Teilnehmer von Staffel 2
In der zweiten Folge von THE RACE Behind-the-Scenes werden alle Kandidaten vorgestellt. Wir lernen sie und ihre Geschichte kennen und erfahren, was sie dazu bewegt hat bei THE RACE teilzunehmen. Kurz vor der Abreise erreicht das Team eine Nachricht von einem Teilnehmer, die alles auf den Kopf stellen sollte.
