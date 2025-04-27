THE RACE
Folge 22: BTS 8: Das große Wiedersehen
24 Min.Ab 12
Die achte des THE RACE Behind-the-Scenes zeigt den Zieleinlauf aller restlichen Teilnehmer und ihre Ankunft zurück in der Normalität. Alle hatten die Möglichkeit ihre Liebsten anzurufen. Zurück in Köln hat sich die Gruppe das erste Mal wieder vollständig gesehen und es gab viel zu erzählen.
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Race GmbH
Enthält Produktplatzierungen