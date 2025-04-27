EXTRA: Die Reise des ErsatzkandidatenJetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 23: EXTRA: Die Reise des Ersatzkandidaten
34 Min.Ab 12
Nachdem alle Teilnehmer ausgesetzt waren, entschied sich Felix sein ganz eigenes THE RACE zu starten und begann seine Reise von Paris bis nach Berlin.
