Wildcard Challenge - Bett, Bahn, Bauchgefühl - Folge 02

Folge 3: Wildcard Challenge - Bett, Bahn, Bauchgefühl - Folge 02

57 Min.Ab 12

Die Challenge wird persönlich: Jerry bekommt ein Sofa-Angebot mit Shortcut-Optionen, aber Regeln sind Regeln. Kodiak sammelt Stempel und ballert weiter nach Berlin. Taube trifft im Zug einen echten Glücksbringer, Käthe landet warm und sicher bei Oma-Connection, und Marc zieht sein Ding gnadenlos durch: schwarzfahren, weiterziehen, Stempel!

