Wildcard Challenge - Bett, Bahn, Bauchgefühl - Folge 02
THE RACE
Folge 3: Wildcard Challenge - Bett, Bahn, Bauchgefühl - Folge 02
57 Min.Ab 12
Die Challenge wird persönlich: Jerry bekommt ein Sofa-Angebot mit Shortcut-Optionen, aber Regeln sind Regeln. Kodiak sammelt Stempel und ballert weiter nach Berlin. Taube trifft im Zug einen echten Glücksbringer, Käthe landet warm und sicher bei Oma-Connection, und Marc zieht sein Ding gnadenlos durch: schwarzfahren, weiterziehen, Stempel!
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© studio flitz GmbH
Enthält Produktplatzierungen