Behind The Scenes: Der Start von Staffel 3Jetzt kostenlos streamen
THE RACE
Folge 1: Behind The Scenes: Der Start von Staffel 3
35 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Staffel 3 beginnt und wir sind von Anfang an dabei. Erste Treffen, erste Einschätzungen, erste Spannungen. Wer wirkt vorbereitet, wer unterschätzt das Ganze? Dazu ein Blick auf die Wildcard-Challenge und warum sie in dieser Staffel mehr ist als nur ein Zusatz: Sie verändert das Setup und bringt eine neue Dynamik in die Gruppe.
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THE RACE
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© studio flitz GmbH
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