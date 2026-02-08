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THE RACE

Behind The Scenes: Der Start von Staffel 3

JoynStaffel 3Folge 1vom 08.02.2026
Behind The Scenes: Der Start von Staffel 3

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THE RACE

Folge 1: Behind The Scenes: Der Start von Staffel 3

35 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Staffel 3 beginnt und wir sind von Anfang an dabei. Erste Treffen, erste Einschätzungen, erste Spannungen. Wer wirkt vorbereitet, wer unterschätzt das Ganze? Dazu ein Blick auf die Wildcard-Challenge und warum sie in dieser Staffel mehr ist als nur ein Zusatz: Sie verändert das Setup und bringt eine neue Dynamik in die Gruppe.

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