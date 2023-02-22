Süße Konkurrenz: Wird der Kampf um die acht Team-Plätze bitter?Jetzt kostenlos streamen
The sweet Taste
Folge 1: Süße Konkurrenz: Wird der Kampf um die acht Team-Plätze bitter?
152 Min.Folge vom 22.02.2023Ab 12
Die Hobby- und Profiköch:innen müssen diesmal besondere Aromen-Kombinationen servieren. Im allerersten Teamkochen wird es frisch und fruchtig: Gemeinsam mit Johann Lafer bringen die Kandidat:innen außergewöhnliche Kreationen auf den Löffel, die mit leckerem Obst verfeinert werden. Wer kann die Jury von seinem kulinarischen Können überzeugen und liefert das beste Ergebnis ab?
The sweet Taste
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Jens Hartmann