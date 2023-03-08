Ein feuchtfröhliches Finale: Zwischen Cocktails und KräuternJetzt kostenlos streamen
The sweet Taste
Folge 3: Ein feuchtfröhliches Finale: Zwischen Cocktails und Kräutern
150 Min.Folge vom 08.03.2023Ab 12
Im großen Finale von "The sweet Taste" dürfen die Hobby- und Profiköch:innen noch einmal ihr Können unter Beweis stellen. Neben herzhaften Süßspeise-Varianten in Kombination mit erlesenen Kräutern gilt es, ein außergewöhnliches Cocktail-Dessert zu kreieren. Im Entscheidungskochen wird außerdem eine köstliche schokoladige Nachspeise gefordert. Begleitet werden die Finalist:innen dabei von Christian Hümbs, Alexander Herrmann, Tim Raue, Alexander Kumptner und Frank Rosin.
Genre:Unterhaltung, Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Jens Hartmann