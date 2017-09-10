Feuerwerk des Entertainments auch für den GaumenJetzt kostenlos streamen
The Taste - Promis am Löffel
Folge 1: Feuerwerk des Entertainments auch für den Gaumen
140 Min.Folge vom 10.09.2017Ab 6
Zum ersten Mal stellen sich bei Deutschlands größter Kochshow Promis der Herd-Challenge, um den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren. In Folge eins steht Cornelia Poletto mit Desirée Nick und Patrick Lindner am Herd, Alexander Herrmann berät Christine Theiss und "Maddin" Schneider. Jeannine Michaelsen und Panagiota Petridou kochen unter Anleitung von Roland Trettl und Frank Rosin steht Elena Uhlig und Oliver Pocher zur Seite.
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The Taste - Promis am Löffel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: SAT.1