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The Taste - Promis am Löffel

Siegeshungrige Promis am Herd

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 17.09.2017
Siegeshungrige Promis am Herd

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The Taste - Promis am Löffel

Folge 2: Siegeshungrige Promis am Herd

145 Min.Folge vom 17.09.2017Ab 6

Heute versuchen diese acht Prominenten unter Anleitung der Spitzenköche gekonnt kulinarisch zu zaubern: Lilly Becker und Hans Sarpei werden von Cornelia Poletto unter die Fittiche genommen, während Mimi Fiedler und Julius Brink mit Alexander Herrmann den Kochlöffel schwingen dürfen. Roland Trettl unterstützt Evi Sachenbacher-Stehle und Matthias Killing und Frank Rosin darf sich mit Claudia Effenberg und Mousse T. beweisen. Wer bringt den besten Geschmack auf den Gewinnerlöffel?

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