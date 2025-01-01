Wer ist im Halbfinale ein Verführungs-Künstler?Jetzt kostenlos streamen
The Taste
Folge 5: Wer ist im Halbfinale ein Verführungs-Künstler?
98 Min.
Sieben Kandidaten sind noch übrig. Sie stehen vor der Herausforderung, unter dem Motto "Verführung" den Schweizer Drei-Sterne-Koch Andreas Caminada zu begeistern, der als Gastjuror antritt. Welche Teilnehmer wird er nach der blinden Verkostung loben, welche müssen Kritik einstecken? Und welche Coaches stehen vor der schwierigen Frage, wen sie nach Hause schicken?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Taste
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen