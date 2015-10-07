The Taste
Folge 6: Motto: Ein Tag am Meer
114 Min.Folge vom 07.10.2015Ab 12
Kurz vor dem großen Finale schickt Sterne-Koch Johannes King die verbleibenden Kandidaten auf eine kulinarische Reise: "Ein Tag am Meer" lautet das Motto - und die Kandidaten müssen sich mächtig ins Zeug legen, um den bekannten Küchenchef aus Sylt zu überzeugen.
