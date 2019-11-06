The Taste
Folge 6: Kreative Backkünste
115 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Chef-Patissier René Frank ist als Juror zu Gast und bewertet die ausgefallenen Konditorkünste der verbliebenen Kandidaten. Die erste Runde startet mit verschiedenen Gebäcken: Windbeutel, Biskuitrollen, Gugelhupfe und Tartes gilt es, herzhaft zu interpretieren. Um den Einsatz von raffiniertem Zucker zu vermeiden, soll beim Solokochen die Süßkraft von Obst und Gemüse zum Einsatz kommen, bis in der Entscheidungsrunde das Handwerk des Cocktail-Mixens unter die Lupe genommen wird.
Genre:Kochen, Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen