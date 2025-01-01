The Tourist
Folge 1: Im Tau von Lethes Flut
57 Min.Ab 12
Nach einem schweren Autounfall - verursacht von einem aggressiven LKW-Fahrer, wacht ein Mann ohne jegliche Erinnerung im Krankenhaus auf. Das einzige Indiz, das ihm helfen könnte, sein Gedächtnis zurückzuerlangen, ist eine Notiz mit einer Adresse. Ohne zu zögern, entlässt sich der Unbekannte aus der Klinik und fährt zu dem Ort auf dem Zettel. Dort wartet allerdings nicht die erhoffte Antwort auf seine Fragen, sondern die nächste Attacke auf sein Leben.
Alle Staffeln im Überblick
The Tourist
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ZDF Studios GmbH