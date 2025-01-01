Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Tau von Lethes Flut

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
Folge 1: Im Tau von Lethes Flut

57 Min.Ab 12

Nach einem schweren Autounfall - verursacht von einem aggressiven LKW-Fahrer, wacht ein Mann ohne jegliche Erinnerung im Krankenhaus auf. Das einzige Indiz, das ihm helfen könnte, sein Gedächtnis zurückzuerlangen, ist eine Notiz mit einer Adresse. Ohne zu zögern, entlässt sich der Unbekannte aus der Klinik und fährt zu dem Ort auf dem Zettel. Dort wartet allerdings nicht die erhoffte Antwort auf seine Fragen, sondern die nächste Attacke auf sein Leben.

