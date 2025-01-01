Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Tourist

Waiting for the Sun

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
Joyn Plus
Waiting for the Sun

Waiting for the SunJetzt ohne Werbung streamen

The Tourist

Folge 2: Waiting for the Sun

57 Min.Ab 12

Nach wie vor ist der unter Gedächtnisverlust leidende Mann auf der Suche nach seiner Identität. Immerhin wird er von einem Tankwart wiedererkannt. Als er sich auf dem Tankstellengelände umschaut, entdeckt er ein Plüschtier, das er kurz zuvor gekauft hatte. In diesem ist ein Handy versteckt, das plötzlich klingelt. Die Person am Telefon fleht um Hilfe. Die Polizistin Helen beschließt indes, ihre Ermittlungen im Falle des Unbekannten fortzusetzen.

Alle Staffeln im Überblick

The Tourist
ProSieben FUN
The Tourist

The Tourist

Alle 1 Staffeln und Folgen