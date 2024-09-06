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The Tourist

Hüte dich vor dem Zorn des sanftmütigen Mannes

ProSieben FUNStaffel 1Folge 4vom 06.09.2024
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The Tourist

Folge 4: Hüte dich vor dem Zorn des sanftmütigen Mannes

56 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 16

Luci hat sich aus dem Staub gemacht und lässt Elliot ratlos zurück. Helen möchte ihm helfen, Luci aufzuspüren. Unterdessen ist der Polizist Lachlan Elliot auf den Fersen.

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