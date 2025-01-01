Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Tourist

Precious Memorie

ProSieben FUNStaffel 1Folge 5
Joyn Plus
Precious Memorie

Precious MemorieJetzt ohne Werbung streamen

The Tourist

Folge 5: Precious Memorie

58 Min.Ab 16

Der Polizist Lachlan bringt Elliot in seine Gewalt. Er fungiert als Handlanger des Gangsters Kosta. Als Elliot versehentlich eine halluzinogene Droge konsumiert, hilft das seinem Gedächtnis zumindest teilweise wieder auf die Sprünge. Helen hadert derweil mit ihrer Situation und beschließt, sich und ihrem Verlobten Ethan noch eine Chance zu geben.

Alle Staffeln im Überblick

The Tourist
ProSieben FUN
The Tourist

The Tourist

Alle 1 Staffeln und Folgen