The Tourist
Folge 5: Precious Memorie
58 Min.Ab 16
Der Polizist Lachlan bringt Elliot in seine Gewalt. Er fungiert als Handlanger des Gangsters Kosta. Als Elliot versehentlich eine halluzinogene Droge konsumiert, hilft das seinem Gedächtnis zumindest teilweise wieder auf die Sprünge. Helen hadert derweil mit ihrer Situation und beschließt, sich und ihrem Verlobten Ethan noch eine Chance zu geben.
Alle Staffeln im Überblick
The Tourist
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:GB, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© ZDF Studios GmbH